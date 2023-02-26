Riaan Hanamub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riaan Hanamub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riaan Hanamub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riaan Hanamub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riaan Hanamub 8 Şubat 1995 tarihinde Otavi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Namibya uyrukludur.Gerçek adı da Riaan Welwin Hanamub şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riaan Hanamub Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riaan Hanamub, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Riaan Hanamub'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Riaan Hanamub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riaan Hanamub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riaan Hanamub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riaan Hanamub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Orlando Pirates Windhoek

1 Temmuz 2018 yılında Jomo Cosmos

29 Eylül 2020 yılında Chippa United

1 Temmuz 2022 yılında AmaZulu FC

Riaan Hanamub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riaan Hanamub şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Riaan Hanamub Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Namibya takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 0 gol atmıştır.

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