Riad Ait Abdelmalek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Ait Abdelmalek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Riad Ait Abdelmalek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Riad Ait Abdelmalek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Riad Ait Abdelmalek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Ait Abdelmalek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Riad Ait Abdelmalek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Ait Abdelmalek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riad Ait Abdelmalek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riad Ait Abdelmalek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riad Ait Abdelmalek 19 Haziran 1997 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riad Ait Abdelmalek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riad Ait Abdelmalek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Riad Ait Abdelmalek'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Riad Ait Abdelmalek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riad Ait Abdelmalek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Riad Ait Abdelmalek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riad Ait Abdelmalek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında NA Hussein Dey

29 Temmuz 2017 yılında USM El Harrach

30 Haziran 2018 yılında NA Hussein Dey

3 Temmuz 2018 yılında O Médéa

22 Aralık 2018 yılında MC El Eulma

26 Ekim 2020 yılında MO Béjaïa

23 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Riad Ait Abdelmalek kimdir

Riad Ait Abdelmalek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riad Ait Abdelmalek şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Riad Ait Abdelmalek nereli

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