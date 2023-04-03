Riad Bralic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Bralic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riad Bralic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Riad Bralic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Riad Bralic 3 Şubat 2004 tarihinde Rozaje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Риад Бралић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Riad Bralic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riad Bralic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Riad Bralic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Riad Bralic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Riad Bralic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Ağustos 2022 yılında FK Berane
26 Ocak 2023 yılında Novi Pazar U19
Riad Bralic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Riad Bralic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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