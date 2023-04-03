Riad Bralic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Bralic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Riad Bralic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Riad Bralic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.