Riad İdbouiguiguine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad İdbouiguiguine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riad İdbouiguiguine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riad İdbouiguiguine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riad İdbouiguiguine 12 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riad İdbouiguiguine Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Riad İdbouiguiguine, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Riad İdbouiguiguine'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Riad İdbouiguiguine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riad İdbouiguiguine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riad İdbouiguiguine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riad İdbouiguiguine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Raja Cas. U23

1 Şubat 2021 yılında Raja Casablanca

13 Ağu 2021 yılında JS Soualem

30 Haziran 2022 yılında Raja Casablanca

Riad İdbouiguiguine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riad İdbouiguiguine şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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