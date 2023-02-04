Riad Nouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Nouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riad Nouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riad Nouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riad Nouri 7 Haziran 1985 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riad Nouri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Just 4 player Group yapmaktadır. Riad Nouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Riad Nouri'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Riad Nouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Riad Nouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riad Nouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riad Nouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Martigues

1 Eylül 2008 yılında Cassis Carnoux

1 Temmuz 2009 yılında FC Istres

12 Temmuz 2012 yılında AC Le Havre

2 Ocak 2013 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2013 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2013 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2015 yılında AC Ajaccio

4 Temmuz 2019 yılında Ümraniyespor

7 Eylül 2020 yılında AC Ajaccio

Riad Nouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riad Nouri şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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