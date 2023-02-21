Riad Sharahili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Sharahili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riad Sharahili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riad Sharahili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riad Sharahili 28 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da رياض شراحيلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riad Sharahili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Riad Sharahili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abha Club futbol takımında oynamaktadır. Abha Club takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Riad Sharahili'nin Abha Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Riad Sharahili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riad Sharahili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riad Sharahili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riad Sharahili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Nassr FC

3 Temmuz 2015 yılında Al-Fateh

9 Temmuz 2018 yılında Al-Tai

1 Temmuz 2019 yılında Al-Faisaly FC

12 Temmuz 2019 yılında Al-Adalah FC

10 Eylül 2020 yılında Abha

8 Ocak 2023 yılında Al-Shabab

Riad Sharahili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riad Sharahili şuan Abha Club takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Riad Sharahili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 6 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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