Riad Suta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Suta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riad Suta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riad Suta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riad Suta 29 Haziran 2002 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riad Suta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Riad Suta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Riad Suta'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Riad Suta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riad Suta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riad Suta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riad Suta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zr. Mostar U19

1 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

1 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Riad Suta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riad Suta şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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