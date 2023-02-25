Riad Wael Rahmoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Wael Rahmoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Riad Wael Rahmoun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Riad Wael Rahmoun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.