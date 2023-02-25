Riad Wael Rahmoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riad Wael Rahmoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riad Wael Rahmoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Riad Wael Rahmoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Riad Wael Rahmoun 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Riad Wael Rahmoun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Riad Wael Rahmoun'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Riad Wael Rahmoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Riad Wael Rahmoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paradou AC
Riad Wael Rahmoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Riad Wael Rahmoun şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Riad Wael Rahmoun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Cezayir U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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