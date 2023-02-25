Riadh Dahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riadh Dahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riadh Dahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Riadh Dahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Riadh Dahmani {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Riadh Dahmani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Riadh Dahmani'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.
Riadh Dahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Riadh Dahmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2020 yılında USM El Harrach
1 Ekim 2021 yılında Bordj Menaiel
15 Temmuz 2022 yılında NC Magra
Riadh Dahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Riadh Dahmani şuan NC Magra takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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