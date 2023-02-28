Rian İslamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rian İslamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rian İslamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rian İslamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rian İslamov {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rian İslamov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rian İslamov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Rian İslamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rian İslamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor U21
18 Ocak 2023 yılında Metallurg Bk.
Rian İslamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rian İslamov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Rian İslamov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Özbekistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.
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