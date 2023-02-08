Ribamar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribamar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ribamar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ribamar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ribamar 21 Mayıs 1997 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ribamar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ribamar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ribamar'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ribamar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ribamar_97/

Haberin Devamı

Ribamar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ribamar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ribamar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ribamar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Botafogo

29 Temmuz 2016 yılında 1860 München

13 Temmuz 2017 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

18 Ağu 2018 yılında Ohod Al-Medina

31 Aralık 2018 yılında Pyramids FC

1 Ocak 2019 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2020 yılında Pyramids FC

19 Mart 2021 yılında América-MG

3 Şubat 2022 yılında Ponte Preta

9 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Ribamar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ribamar şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.