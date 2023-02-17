Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ribeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ribeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ribeiro 26 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Antônio Ribeiro da Silva Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ribeiro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ribeiro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Ribeiro'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ribeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ribeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ribeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ribeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

9 Aralık 2022 yılında Fluminense-PI

Ribeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ribeiro şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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