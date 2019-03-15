Ricard Casas: “Kazanma şansımız vardı”

Barcelona Lassa Yardımcı Antrenörü Ricard Casas, Fenerbahçe maçı sonrası, "Sağlam oynadık. Kazanma şansımız vardı ama olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona Lassa'da Fenerbahçe maçının ilk dakikasında oyundan diskalifiye olan başantrenör Svetislav Pesic'in yerine basın toplantında yardımcı antrenör Ricard Casas açıklamalarda bulundu.

Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Casas, "Çok sağlam oynadık. Kazanma şansımız ve ritmimiz vardı. Açık atışlarda iyi olmayınca sonuç böyle oldu" dedi.

Kaynak: İHA