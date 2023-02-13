Ricard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricard Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricard Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricard Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricard Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ricard Sanchez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricard Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricard Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricard Sanchez 22 Şubat 2000 tarihinde Sant Jaume dels Domenys şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricard Sánchez Sendra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricard Sanchez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFSPORTS yapmaktadır. Ricard Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ricard Sanchez'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ricard Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardsanchez12/

Ricard Sanchezboyu ve yaşı kaç

Ricard Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricard Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ricard Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricard Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça U16

1 Temmuz 2016 yılında Barça U18

1 Ağu 2017 yılında Toledo Juv. A

1 Ocak 2018 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

30 Ağu 2021 yılında Granada

31 Ağu 2021 yılında CD Lugo

30 Haziran 2022 yılında Granada

Ricard Sanchez kimdir

Ricard Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricard Sanchez şuan Granada takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CFB Sant Jaume dels Domenys, Gimnàstic de Tarragona

Ricard Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricard Sanchez nereli

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