Ricardas Sveikauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardas Sveikauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardas Sveikauskas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardas Sveikauskas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardas Sveikauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardas Sveikauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardas Sveikauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardas Sveikauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardas Sveikauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardas Sveikauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardas Sveikauskas 9 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur.  Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Ričardas Šveikauskas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardas Sveikauskas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ricardas Sveikauskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardas Sveikauskas'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardas Sveikauskas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardas.sveikauskas/

Ricardas Sveikauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardas Sveikauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardas Sveikauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardas Sveikauskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Atlantas

2 Eylül 2015 yılında LOSC Lille B

1 Ocak 2017 yılında Atlantas

7 Mart 2017 yılında Palanga

31 Aralık 2017 yılında Atlantas

1 Ocak 2018 yılında Palanga

24 Ocak 2019 yılında Riteriai

20 Mart 2021 yılında Minija

11 Ağustos 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

17 Temmuz 2022 yılında Banga

Ricardas Sveikauskas kimdir

Ricardas Sveikauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardas Sveikauskas şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Ricardas Sveikauskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardas Sveikauskas nereli

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