Ricardinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardinho 27 Mart 1989 tarihinde Itaberaí şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Ribeiro de Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardinho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardinho'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rio Branco-SP

1 Ocak 2011 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2013 yılında Avaí FC

1 Ocak 2014 yılında Rio Branco

1 Mayıs 2014 yılında Avaí FC

20 Mayıs 2014 yılında Paraná

25 Ocak 2016 yılında Criciúma EC

1 Ocak 2018 yılında Guarani

10 Ağu 2020 yılında Sport Recife

5 Ağu 2021 yılında Juventude

6 Nisan 2022 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Ricardinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardinho şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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