Ricardinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardinho 24 Mart 1994 tarihinde Barcelos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goodman Sports yapmaktadır. Ricardinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ricardinho'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ricardo.miranda.779857

Ricardinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vilaverdense

30 Haziran 2014 yılında Gil Vicente U19

1 Temmuz 2014 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2018 yılında FC Voluntari

Ricardinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardinho şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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