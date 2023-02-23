Ricardinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardinho 23 Nisan 2001 tarihinde Guarulhos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Viana Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Effes Group yapmaktadır. Ricardinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardinho'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ricardinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardinho.viana/

Ricardinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2020 yılında Grêmio U20

1 Mart 2021 yılında Grêmio

31 Ağustos 2021 yılında Marítimo

8 Nisan 2022 yılında Grêmio

19 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

1 Ocak 2023 yılında Levski Sofia

Ricardinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardinho şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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