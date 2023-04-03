Ricardinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardinho 27 Aralık 2005 tarihinde Mafra şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Alexandre Gomes Simões şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardinho Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ricardinho'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ricardinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mafra Sub-15

1 Temmuz 2020 yılında Mafra U19

1 Eylül 2021 yılında Mafra

Ricardinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardinho şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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