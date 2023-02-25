Ricardo Ade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Ade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Ade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Ade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Ade 21 Mayıs 1990 tarihinde Saint-Marc şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Haiti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Ade Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Ricardo Ade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Ade'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Ade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Ade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Ade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Ade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Miami United

1 Temmuz 2015 yılında Baltimore SC

1 Ocak 2016 yılında Don Bosco FC

28 Ocak 2017 yılında S. Morning

1 Şubat 2019 yılında Magallanes CF

1 Şubat 2021 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Ricardo Ade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Ade şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Ade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haiti takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

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