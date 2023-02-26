Ricardo Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Alves kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Alves ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Alves 25 Mart 1993 tarihinde São João de Ver şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Alves Coelho da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Alves Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Alves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Alves'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ricardo Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2006 yılında FC Porto U15

1 Ocak 2007 yılında Boavista Sub-15

1 Temmuz 2008 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2012 yılında Belenenses

1 Temmuz 2013 yılında Portimonense

30 Haziran 2014 yılında Belenenses

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2015 yılında Rapid Bukarest

1 Temmuz 2015 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2018 yılında Orenburg

2 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2021 yılında KS Samara

13 Temmuz 2021 yılında Kairat Almaty

18 Temmuz 2022 yılında Tractor

Ricardo Alves kimdir

Ricardo Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Alves şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Alves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Alves nereli

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