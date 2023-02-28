Ricardo Bettocchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Bettocchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Bettocchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Bettocchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Bettocchi 29 Aralık 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Bettocchi Matallana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Bettocchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Bettocchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Bettocchi'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Bettocchi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rickybettocchi/

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Ricardo Bettocchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Bettocchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Bettocchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Bettocchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Ricardo Bettocchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Bettocchi şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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