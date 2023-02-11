Ricardo Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Blanco 20 Haziran 1990 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Darío Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Blanco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Mission yapmaktadır. Ricardo Blanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Blanco'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında ara verdi

1 Ocak 2015 yılında Defensores (VR)

26 Ocak 2016 yılında All Boys

14 Ocak 2017 yılında Qadsia SC

7 Ağu 2017 yılında Instituto AC

1 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

3 Ocak 2019 yılında Antofagasta

1 Ocak 2020 yılında CD Iquique

15 Şubat 2021 yılında Antofagasta

24 Ağu 2021 yılında Rangers Talca

31 Aralık 2021 yılında Antofagasta

15 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

Ricardo Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Blanco şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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