Ricardo Centurion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Centurion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Centurion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Centurion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Centurion 19 Ocak 1993 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrián Ricardo Centurión şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Centurion Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QSAOK yapmaktadır. Ricardo Centurion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Centurion'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Centurion Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rickcenturion

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http://www.instagram.com/adrianricardo1993/

Ricardo Centurion Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Centurion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ricardo Centurion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Centurion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

2 Eylül 2013 yılında Genoa

30 Haziran 2014 yılında Racing Club

30 Ocak 2015 yılında São Paulo

15 Ağu 2016 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2017 yılında São Paulo

10 Ağu 2017 yılında Genoa

18 Ocak 2018 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

10 Ocak 2020 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2020 yılında Racing Club

24 Temmuz 2020 yılında Vélez Sarsfield

19 Ocak 2022 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2022 yılında Vélez Sarsfield

1 Şubat 2023 yılında Barracas C.

31 Aralık 2023 yılında Vélez Sarsfield

Ricardo Centurion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Centurion şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Centurion Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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