Ricardo Cerqueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Cerqueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Cerqueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Cerqueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Cerqueira 29 Aralık 2002 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ricardo Batista Cerqueira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Cerqueira Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Cerqueira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Cerqueira'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Cerqueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Cerqueira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Cerqueira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Cerqueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Cuiabá EC U20

17 Ocak 2023 yılında Capivariano FC

19 Ocak 2023 yılında Cuiabá EC U20

20 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Ricardo Cerqueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Cerqueira şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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