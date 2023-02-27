Ricardo Couto Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Couto Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Couto Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Couto Pinto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Couto Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Couto Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Couto Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Couto Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Couto Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Couto Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Couto Pinto 14 Ocak 1996 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur.  Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Couto Pinto Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ricardo Couto Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ricardo Couto Pinto'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Couto Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Couto Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Couto Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Couto Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Salmrohr U19

1 Temmuz 2014 yılında FSV Salmrohr

1 Temmuz 2016 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Differdange 03

30 Haziran 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında US Mondorf

Ricardo Couto Pinto kimdir

Ricardo Couto Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Couto Pinto şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RM Hamm Benfica, FSV Salmrohr

Ricardo Couto Pinto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg U21 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Couto Pinto nereli

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