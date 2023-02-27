Ricardo Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Delgado 22 Şubat 1994 tarihinde Sao Francisco Xavier şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Aleixo Delgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Delgado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Ricardo Delgado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Delgado'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2022 yılında Hesperange

Ricardo Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Delgado şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ricardo Delgado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Esch (-2011)

Lüksemburg U21 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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