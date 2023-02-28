Ricardo Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Escobar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Escobar 30 Mart 1998 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Antonio Escobar Acuña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Escobar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rc Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Escobar'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Audax Italiano

23 Ekim 2020 yılında Magallanes CF

31 Ocak 2021 yılında Audax Italiano

5 Mart 2021 yılında Coquimbo Unido

31 Aralık 2021 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

Ricardo Escobar kimdir

Ricardo Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Escobar şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Escobar nereli

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