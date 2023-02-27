Ricardo Farro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Farro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Farro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Farro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Farro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Farro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Farro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Farro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Farro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Farro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Farro 6 Mart 1985 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Daniel Farro Caballero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Farro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Farro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ricardo Farro'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Farro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ricardofarro

http://www.instagram.com/ricardo_farroc/

Ricardo Farro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Farro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Farro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Farro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2005 yılında U. San Martín

1 Ocak 2018 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2019 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Ricardo Farro kimdir

Ricardo Farro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Farro şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Ricardo Farro nereli

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