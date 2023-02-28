Ricardo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Ferreira 3 Aralık 1989 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Abel Barbosa Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Ferreira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DAC Dunajska Streda futbol takımında oynamaktadır. DAC Dunajska Streda takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Ferreira'nin DAC Dunajska Streda ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Ferreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ricardoferreira.1/

Ricardo Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Braga U15

1 Temmuz 2004 yılında Braga U17

1 Temmuz 2006 yılında Braga U19

1 Temmuz 2008 yılında SC Braga

1 Ağustos 2008 yılında Olhanense

30 Haziran 2009 yılında SC Braga

1 Ağustos 2009 yılında Olhanense

1 Temmuz 2010 yılında Marítimo B

1 Ağustos 2011 yılında Marítimo

1 Ağustos 2013 yılında Portimonense

5 Şubat 2022 yılında Dunajska Streda

Ricardo Ferreira kimdir

Ricardo Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Ferreira şuan DAC Dunajska Streda takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Braga

Ricardo Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Temmuz 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Ferreira nereli

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