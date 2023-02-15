Ricardo Friedrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Friedrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Friedrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Friedrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Friedrich 18 Şubat 1993 tarihinde Candelária şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Henrique Schuck Friedrich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Friedrich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Friedrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Friedrich'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Friedrich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r1friedrich/?hl=com

Ricardo Friedrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Friedrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ricardo Friedrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Friedrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında Ituano

1 Ocak 2015 yılında Bento Gonçalves

30 Nisan 2015 yılında RoPS

18 Mart 2017 yılında Bodø/Glimt

31 Ocak 2020 yılında Ankaragücü

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2022 yılında Kalmar FF

Ricardo Friedrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Friedrich şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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