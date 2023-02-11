Ricardo Garay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Garay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Garay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Garay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Garay 7 Mart 1997 tarihinde Encarnación şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Garay Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Garay Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Ricardo Garay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Garay'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Garay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ricardo Garay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Garay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Garay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nacional U19

1 Ocak 2019 yılında Nacional

14 Temmuz 2021 yılında Rosario Central

30 Haziran 2022 yılında Nacional

13 Temmuz 2022 yılında Sol de América

11 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Ricardo Garay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Garay şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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