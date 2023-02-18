Ricardo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Gomes 18 Aralık 1991 tarihinde Praia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Jorge Pires Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Gomes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Ricardo Gomes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ricardo Gomes'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ricardogomes11_/

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Ricardo Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ricardo Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vizela

1 Temmuz 2013 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2014 yılında Vit. Guimarães

18 Ocak 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2016 yılında Vit. Guimarães

7 Ağu 2016 yılında Nacional

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

24 Temmuz 2019 yılında Sharjah FC

3 Şubat 2020 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2020 yılında Sharjah FC

2 Ekim 2020 yılında BB Erzurumspor

24 Mayıs 2021 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2021 yılında Partizan

Ricardo Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Gomes şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Gomes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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