Ricardo Goss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Goss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Goss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Goss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Goss 2 Nisan 1994 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Stuart Ricardo Goss şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Goss Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Goss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Goss'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Goss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Goss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Goss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Goss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Golden Arrows

12 Temmuz 2017 yılında Real Kings

15 Ağustos 2018 yılında Bidvest Wits FC

26 Eylül 2020 yılında Sundowns

25 Temmuz 2022 yılında SuperSport Utd.

Ricardo Goss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Goss şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Goss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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