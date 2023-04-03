Ricardo Hijar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Hijar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Hijar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricardo Hijar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricardo Hijar 30 Haziran 2003 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Hijar de la Vega şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricardo Hijar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ocelot Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Hijar'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ricardo Hijar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricardo Hijar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Tijuana U17
1 Temmuz 2022 yılında Tijuana U20
Ricardo Hijar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricardo Hijar şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 194 numaralı formayı giymektedir.
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