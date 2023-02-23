Ricardo Kip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Kip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Kip kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Kip ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Kip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Kip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Kip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Kip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Kip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Kip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Kip 15 Mart 1992 tarihinde Rijswijk şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hollanda,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Luciano Kip şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Kip Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Ricardo Kip, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Kip'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Kip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Kip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Kip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Kip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2009 yılında Ajax U18

1 Temmuz 2010 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2011 yılında Ajax U21

1 Temmuz 2012 yılında Almere City

12 Temmuz 2016 yılında Fleetwood

31 Ağustos 2016 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2018 yılında Fleetwood

1 Temmuz 2018 yılında Almere City

5 Eylül 2020 yılında Doxa Dramas

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2021 yılında FC Den Bosch

8 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Otelul Galati

Ricardo Kip kimdir

Ricardo Kip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Kip şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zoetermeer, Ajax (2003-2011)

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Ricardo Kip nereli

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