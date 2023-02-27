Ricardo Lagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Lagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Lagos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Lagos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Lagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Lagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Lagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Lagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Lagos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Lagos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Lagos 20 Nisan 1996 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo César Lagos Puyén şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Lagos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Ricardo Lagos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ricardo Lagos'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ricardo Lagos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RPuyen

http://www.instagram.com/richylagospuyen/

http://www.facebook.com/richy.lagospuyen

Ricardo Lagos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Lagos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Lagos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Lagos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında César Vallejo

1 Ocak 2018 yılında CA Mannucci

30 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

Ricardo Lagos kimdir

Ricardo Lagos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Lagos şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Real Libertad, Municipal de Salaverry (2012), Unión Chiquitoy (2013-2014), Universidad César Vallejo (2015-2016)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ricardo Lagos nereli

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