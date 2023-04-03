Ricardo Matias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Matias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Matias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricardo Matias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricardo Matias 5 Eylül 2003 tarihinde Quinta do Conde şehrinde doğmuştur. 1,61 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Luís Pereira Matias şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricardo Matias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Matias, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Matias'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ricardo Matias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricardo Matias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sacavenense U19
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Ricardo Matias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricardo Matias şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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