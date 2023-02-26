Ricardo Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Nascimento 7 Şubat 1987 tarihinde Ilhéus şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo dos Santos Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Nascimento Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Ricardo Nascimento, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Nascimento'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ricardo Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Penafiel

30 Haziran 2010 yılında Olé Brasil

1 Ocak 2011 yılında Portimonense

30 Haziran 2011 yılında Olé Brasil

1 Şubat 2012 yılında Astra Ploiesti

1 Temmuz 2012 yılında Portimonense

1 Temmuz 2013 yılında Moreirense

1 Ağustos 2014 yılında Monte Azul-SP

2 Ağustos 2014 yılında Coimbra

30 Haziran 2016 yılında Monte Azul-SP

5 Temmuz 2016 yılında Sundowns

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2022 yılında Royal AM

Ricardo Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Nascimento şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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