Ricardo Nobrega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Nobrega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Nobrega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricardo Nobrega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricardo Nobrega 13 Mart 2004 tarihinde Funchal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Miguel Nóbrega Marques şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricardo Nobrega Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Nobrega, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ricardo Nobrega'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.
Ricardo Nobrega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricardo Nobrega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Benfica Altyapı
1 Temmuz 2018 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2021 yılında Benfica U19
1 Temmuz 2022 yılında Benfica A23
Ricardo Nobrega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricardo Nobrega şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?CS Marítimo (2013-16), SL Benfica (2016-22)
Ricardo Nobrega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz A19 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 9 gol atmıştır.
Portekiz U15 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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