Ricardo Padurariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Padurariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Padurariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricardo Padurariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricardo Padurariu 23 Mayıs 2007 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Pădurariu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricardo Padurariu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Padurariu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Ricardo Padurariu'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ricardo Padurariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricardo Padurariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricardo Padurariu şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Ricardo Padurariu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Romanya U15 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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