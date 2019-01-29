Ricardo Quaresma, PFDK'ya sevk edildi

Cihat Arslan, Edin Cocalic ve Bernard Mensah da PFDK'da

7 Süper Lig kulübünün PFDK'ya sevk edildiği açıklandı

Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 19'uncu hafta müsabakasında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği ayrıca, BB Erzurumspor, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile MKE Ankaragücü'nün yanı sıra, Kayserisporlu Bernard Mensah, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve futbolcu Edin Cocalic'in de PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu BERNARD MENSAH'ın 26.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu EDIN COCALIC'in 27.01.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu CİHAT ARSLAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.01.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 26.01.2019 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 26.01.2019 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın 26.01.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu AHMET KARADAYI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.01.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DHA