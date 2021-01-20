Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni hocasına kavuştu. Marius Sumudica ile birlikte ligde oldukça etkileyici bir performans sergileyen Gaziantep ekibi, maddi anlaşmazlıklar nedeniyle Rumen teknik adamın görevine son vermişti. Sumudica'nın yerine kimin geleceği tartışılırken takımın yeni hocası Ricardo Sa Pinto oldu. Peki, Ricardo Sa Pinto, kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

RICARDO SA PINTO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

10 Ekim 1972 tarihinde Portekiz'in Porto kentinde dünyaya gelen Ricardo Sa Pinto, futbolculuk kariyerinde gösterdiği performansla ülkesinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca 45 kez Portekiz A Milli Takımı'nın formasını terleten Ricardo Sa Pinto, teknik direktörlük kariyerinde de Portekiz'in Braga ile Sporting, Belçika'nın Standard Liege, Polonya'nın Legia Varşova, Sırbistan'ın Kızılyıldız gibi takımlarında görev yaptı. Ricardo Sa Pinto, kariyerinin en önemli başarısını ise Galatasaraylı Luyindama'nın eski takımı Standard Liege ile Belçika Kupası'nı kazanarak yaşadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli başarılı çalıştırıcı Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 48 yaşındaki Portekizli teknik direktörümüz Sa Pinto, Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerimiz Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.