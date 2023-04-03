Ricards Baumanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricards Baumanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricards Baumanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricards Baumanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricards Baumanis 23 Ekim 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricards Baumanis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Tukums 2000 II futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 II takımına - tarihinde katılmıştır. Ricards Baumanis'nin FK Tukums 2000 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ricards Baumanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricards Baumanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricards Baumanis şuan FK Tukums 2000 II takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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