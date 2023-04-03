Ricards Buivids kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricards Buivids Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricards Buivids adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ricards Buivids Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ricards Buivids 20 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ričards Buivids şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ricards Buivids Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 1 Mart 2016 tarihinde katılmıştır. Ricards Buivids'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ricards Buivids Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ricards Buivids futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2016 yılında JDFS Alberts
Ricards Buivids Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ricards Buivids şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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