Ricards Jirgensons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricards Jirgensons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricards Jirgensons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricards Jirgensons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricards Jirgensons 4 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ričards Jirgensons şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricards Jirgensons Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricards Jirgensons, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ricards Jirgensons'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricards Jirgensons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricards Jirgensons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricards Jirgensons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricards Jirgensons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında New Project

1 Mart 2020 yılında FS Jelgava II

1 Mart 2021 yılında Leevon

1 Ağustos 2021 yılında Super Nova

1 Şubat 2022 yılında Jelgava

Ricards Jirgensons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricards Jirgensons şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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