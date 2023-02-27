Ricards Rullis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricards Rullis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricards Rullis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricards Rullis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricards Rullis 11 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ričards Rullis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricards Rullis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ricards Rullis'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricards Rullis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricards Rullis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricards Rullis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricards Rullis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2022 yılında Super Nova

Ricards Rullis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricards Rullis şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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