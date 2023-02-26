Richard Afriyie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Afriyie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Afriyie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Afriyie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Afriyie 4 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Afriyie Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Richard Afriyie'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Richard Afriyie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Afriyie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Richard Afriyie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Afriyie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Afriyie şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.