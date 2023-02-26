Richard Aland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Aland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Aland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Aland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Aland 15 Mart 1994 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Aland Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Richard Aland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Richard Aland'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Aland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Aland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Aland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Aland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Tartu SK 10

1 Ocak 2012 yılında Tartu SK 10 II

30 Ocak 2013 yılında JK Nomme Kalju

1 Ocak 2015 yılında FC Flora

19 Şubat 2018 yılında Pärnu Vaprus

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

30 Temmuz 2020 yılında FCI Levadia

18 Ocak 2021 yılında JK Trans Narva

7 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında FA Tartu Kalev

28 Temmuz 2022 yılında JK Tammeka

Richard Aland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Aland şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Richard Aland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tartu SK 10

Estonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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