Richard Almeyda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Almeyda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Almeyda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Richard Almeyda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Richard Almeyda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Almeyda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Richard Almeyda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Almeyda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Almeyda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Almeyda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Almeyda 20 Mart 1989 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Richard Almeida de Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Almeyda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gaetano Montalbano yapmaktadır. Richard Almeyda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Richard Almeyda'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Almeyda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/riichard20/

Richard Almeyda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Almeyda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Richard Almeyda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Almeyda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Santo André

1 Nisan 2009 yılında Palestra-SP

1 Aralık 2009 yılında Santo André

1 Temmuz 2010 yılında Gil Vicente

30 Haziran 2012 yılında Santo André

1 Temmuz 2012 yılında Karabağ

2 Temmuz 2018 yılında FC Astana

12 Ocak 2019 yılında Karabağ

31 Aralık 2019 yılında FC Astana

21 Ocak 2020 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2020 yılında Zira FK

3 Ağustos 2021 yılında Karabağ

Richard Almeyda kimdir

Richard Almeyda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Almeyda şuan Karabağ takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Richard Almeyda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 20 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Richard Almeyda nereli

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